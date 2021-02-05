تسريبات – نظارة ابل الذكية ستكون أغلى مما تتوقع وهذا الشكل المتوقع لها!

لم يعد خافياً أن ابل تعمل حالياً على نظارة ذكية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR ومن المتوقع أن تكون النظارات مرتفعة الثمن، والآن لدينا معلومات إضافية ذكرها تقرير لموقع The Information.

سعر في حدود 3,000 دولار أمريكي!

التقرير الجديد ذكر أن نظارة ابل ستكون أغلى من المنتجات المثيلة لها إذ سيصل سعرها إلى 3,000 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن سعر هذا النوع من الأجهزة حالياً يتراوح بين 300 إلى 900 دولار أمريكي في المتوسط. مثلاً نظارة Oculus Quest 2 الشهيرة تباع الآن بسعر 299 دولار أمريكي.

هذا هو الشكل المتوقع لنظارة ابل

تقرير موقع The Information نشر أيضاً صورة لما زعم أنها الشكل النهائي للنظارة طبقاً لوثائق حصل عليها من داخل ابل.

التصميم يبدو قريباً من فلسفة التصميم في منتجات ابل الأخرى مثل حزام النظارة الذي يشبه سوار ساعة ابل، وكذلك الجزء الأمامي للنظارة التي يدخل في تصنيعها الشبكة القماشية الموجودة في سماعات HomePod. تصميم النظارة سوف يجعلها أيضاً خفيفة الوزن.

المزيد من التفاصيل حول المواصفات

الكاميرا سوف تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي والمعزز ومن أجل العمل بكفاءة سوف تضم عشرات الحساسات والكاميرات لتتبع حركة اليد والرأس والجسم وكذلك لعمل مسح ثلاثي الأبعاد للغرفة والمجال المحيط.

سوف تأتي نظارة ابل أيضاً مع شاشة بدقة 8K فائقة الدقة وسوف تتميز بقدرتها علر تتبع حركة العين لمعرفة الجزء الذي ينظر إليه المستخدم وعرضه بجودة عالية ثم تقليل الدقة في المناطق الجانبية الأخرى من أجل رفع كفاءة الأداء وتقليل استهلاك الطاقة في الوقت نفسه.

بشكل أساسي سوف تعتمد نظارة ابل على تقنية الواقع الافتراضي VR مع بعض المزايا الأخرى المعتمدة على تقنية الواقع المعزز AR.

نظارة ابل لن يتم إطلاقها خلال عام 2021 الجاري بل سيتم تأجيلها إلى عام 2022 القادم وفقاً لما ذكره تقرير أخير لموقع بلومبيرج نقلاً عن مصادر داخل ابل.