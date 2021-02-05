شركة Canon تُطلق كاميرا مراقبة جديدة بمواصفات مميزة

كشفت شركة Canon عن كاميرا مراقبة جديدة بمواصفاتٍ مميزة، أطلقت عليها Canon PowerShot PICK.

وتتميز الكاميرا بحجمها الصغير، وقدرتها على التقاط الصور داخل المكاتب، وعند الأبواب وفي الرحلات.

وقالت الشركة اليابانية إنّ كاميرتها الجديدة ستعتمد على الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأشياء، الوجوه، وتتبع الحركة، بالإضافة إلى قدرة عدستها على الحركة بالاتجاهين العمودي والأفقي؛ مما يساعد على عمليات المراقبة والتتبع.

وستحتوي الكاميرا الجديدة على عدسة بدقة 12 ميغا بيكسل، وقدرة تقريب تعادل X4، ومنفذ لتركيب بطاقة تخزين خارجية لتخزين الصور.

ويمكن للمستخدم التحكم بهذه الكاميرا من خلال تطبيق مخصص يربط بها، كما سيكون بإمكان المستخدم مشاركة الصور من خلال التطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية ستطلق الكاميرا الجديدة في الأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 390 دولارًا أمريكيًا.

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