“الميراث” يفوز بجائزة أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020

شهد حفل توزيع جوائز ASBU BroadcastPro Summit and Awards 2020 الذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية فوز المسلسل السعودي الميراث (أول مسلسل عربي طويل ممتد الحلقات) بجائزة أفضل إنتاج تلفزيوني لعام 2020 على صعيد الشرق الأوسط.

ومسلسل الميراث، هو ثمرة تعاون كل من “MBC Studios” و twofour54و”إيمج نيشن أبوظبي”، ويتحدث المسلسل عن الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية في المملكة العربية السعودية ضمن إطارٍ دارامي مشوق.

ويتم عرض حلقات الموسم الأول على منصة شاهد VIP، ومن المتوقع أن ينتهي الموسم الأول عند الحلقة 250.

من جهةٍ أخرى يستمر المخرج والممثلون في تصوير حلقات الموسم الثاني من العمل الذي حقق نجاحاً كبيراً.

يذكر أنّ مسلسل الميراث من تأليف الكاتب العالمي توني جوردن، كاتب السيناريو البريطاني إيست إندرز، نور الشيشكلي، مازن طه، جيسكار لحود، وثائر العكل، وإخراج كل من كريستين ميليك، إندرا بوز، تامر بسيوني، بالإضافة إلى عبد الله الجنيبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية