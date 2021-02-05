فاروق الفيشاوي.. حياة مليئة بالإبداع أنهاها المرض

يصادف يوم 5 فبراير ذكرى ميلاد الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي الذي قدم للمسرح والدراما المصرية إبداعاً كبيراً.

وبدأت موهبة الفنان المصري بالظهور خلال دراسته في كلية الآداب في جامعة عين شمس، حيث شارك بفريق المسرح، وبعد تخرجه من الكلية التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي كان شاهداً على انطلاقته الفنية.

وتميز فاروق الفيشاوي خلال مسيرته بقدرته على تقديم مختلف الأدوار، حيث لعب دور الشاب الرومانسي والمسالم، دور الشاب الشرير، دور زير النساء، دور المتهور، بالإضافة لدور الشخص المغلوب على أمره.

وشارك الفنان الراحل في أعماله مع نخبة نجوم الدراما المصرية كعادل إمام، صفاء أبو السعود، نادية الجندي، فريد شوقي وغيرهم.

عرف عن فاروق الفيشاوي كثرة علاقاته الغرامية، إلّا أنّه صرح في إحدى اللقاءات بأنّه تزوج خلال حياته 3 مرات فقط.

أصيب في العام 2018 بمرض السرطان، إلّا أنّه رفض الاستسلام له، وظلّ يعمل حتى وفاته المنية يوم 25 يوليو 2019، حيث كان يقدم مسرحية الملك لير قبل دخوله في الغيبوبة بفترة قصيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية