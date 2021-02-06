صربيا.. بطاقة حمراء لكلب اقتحم الملعب في مباراة ودية

سجلت إحدى ملاعب صربيا لكرة القدم حادثة تجمع بين الطرافة والغرابة، حين طرد حكم أدار مباراة ودية بين فريقي “رادنسيكي 1923” و “كولوبارا لازارفاس” -المتنافسين في دوري الدرجة الثانية الصربي لكرة القدم- كلباً اقتحم الملعب عدة مرات وتسبب في توقف المباراة.

وأفردت صحيفة “سبورتسكي زورنال” الرياضية اليومية الصادرة في العاصمة الصربية “بلغراد” مساحة للقصة ونشرت صورة في موقعها على الإنترنت للحكم “ماركو إفكوفيتش” وهو يشهر البطاقة الحمراء للكلب الذي طارد الكرة بلا هوادة في كل مرة اجتاح فيها الملعب قبل أن يخرج في النهاية، فيما خسر “رادنسيكي 1923″، المباراة الودية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من المسابقة.

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