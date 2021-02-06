منوعات

صربيا.. بطاقة حمراء لكلب اقتحم الملعب في مباراة ودية

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت إحدى ملاعب صربيا لكرة القدم حادثة تجمع بين الطرافة والغرابة، حين طرد حكم أدار مباراة ودية بين فريقي “رادنسيكي 1923” و “كولوبارا لازارفاس” -المتنافسين في دوري الدرجة الثانية الصربي لكرة القدم- كلباً اقتحم الملعب عدة مرات وتسبب في توقف المباراة.

وأفردت صحيفة “سبورتسكي زورنال” الرياضية اليومية الصادرة في العاصمة الصربية “بلغراد” مساحة للقصة ونشرت صورة في موقعها على الإنترنت للحكم “ماركو إفكوفيتش” وهو يشهر البطاقة الحمراء للكلب الذي طارد الكرة بلا هوادة في كل مرة اجتاح فيها الملعب قبل أن يخرج في النهاية، فيما خسر “رادنسيكي 1923″، المباراة الودية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك