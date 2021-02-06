وفاة الممثل “كريستوفر بلامر” نجم “صوت الموسيقى” الحائز على الأوسكار

توفي “كريستوفر بلامر” ، الممثل الأميركي -الكندي المولد- والحائز على جائزة الأوسكار عن عمر ناهز الــ 91 عاماً ويعرف بأنه أدى دور الكابتن “فون تراب” في الفيلم الشهير “صوت الموسيقى”- The Sound of Music وأصبح في سن 82 أقدم فائز بجائزة الأوسكار في التاريخ.

يذكر أن “بلامر” كُرمَ في السابق عن مجمل أعماله الإبداعية في المسرح والتلفزيون والسينما في مشوار تواصل على مدار أكثر من “60” عاماً ونال شهرة واسعة حين لعب دوره في “صوت الموسيقى”، الذي تفوق حينها على الفيلم ذائع الصيت “ذهب مع الريح” سنة 1939 م ليحقق أعلى إيرادات الأفلام، كما تألق “بلامر” في سلسلة من الأدوار الكبيرة بعد سن الــ”70″، في عمر تخفت معه النجوم غالباً.. وفي عمر الــ82، فاز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم “مبتدئون”.

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