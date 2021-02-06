الصين تحذر الفنانين من التحريض على الكراهية والتمييز العنصري

نشرت الجمعية الصينية للفنون المسرحية عبر موقعها الرسمي – وهي منظمة ربحية تدعمها الحكومة الصينية- قائمة جديدة من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للممثلين وفناني الأداء الآخرين وتشمل التوجيهات “عدم انتهاك الأخلاق أو النظام العام الاجتماعي أو العادات الحميدة، مما يتسبب في آثار اجتماعية سلبية خطيرة”.

وشددت الجمعية -حسب ما نقلته وكالة رويترز- على أنه يجب على فناني الأداء “عدم التحريض على الكراهية والتمييز بين الجماعات العرقية، أو الترويج للطوائف والخرافات”.

وأوضحت الجمعية أنه لا ينبغي لفناني الأداء “تنظيم أنشطة غير قانونية أو المشاركة فيها أو الترويج لها مثل العنف والمواد الإباحية والقمار ، من بين أنشطة أخرى”..وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ على أساس تجريبي في الأول من شهر مارس المقبل، فيما أكدت الجمعية أن الممثلين الذين لن يمثتلوا لهذه المبادئ الأخلاقية قد يواجهون حرمانا دائما من مهنتهم.

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