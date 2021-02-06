رذاذ الفلفل يُنهي حفل زفاف مخالف لإجراءات “كورونا”

اضطرت الشرطة الألمانية لاستخدام رذاذ الفلفل لفضّ حفل زفاف أقيم في أحد منازل العاصمة الألمانية برلين.

وأشارت الشرطة، في بيان رسمي، إلى أنّها ألقت القبض على عشرة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و53 عامًا، أثناء إحيائهم لحفل زفاف مخالف لقواعد “كورونا” في شقة في حي “شونبرج”.

وأكدّت الشرطة الألمانية استخدامها رذاذ الفلفل لإلقاء القبض على المحتفلين، الذين رفضوا الامتثال لأوامرها.

وأسفر الحادث عن إصابة ستة أشخاص من المحتفلين بإصابات طفيفة، تم علاجهم في المنزل، بشكل فوري، في حين نُقلت امرأة رفضت مساعدة المسعفين إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى إصابة ستة من رجال الشرطة بجراح طفيفة لم تؤثر على عملهم.

يذكر أنّ ألمانيا تفرض مجموعة من القواعد التي تمنع التجمعات؛ وذلك من أجل الحدّ من انتشار فيروس “كورونا”.

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