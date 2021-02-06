سامسونج تكشف عن هاتف جالكسي M02 بشاشة 6.5 بوصة وبطارية 5,000mAh وسعر أقل من $100

كشفت سامسونج عن هاتف جالكسي M02 وهذا بعد أسبوع واحد من الكشف عن هاتف جالكسي A02 الذي يتشارك معه في نفس الفئة السعرية، والهاتف الجديد يقدّم مزيج ممتاز حقًا من المواصفات في مقابل سعر منخفض جدًا، وفي هذا المقال نعرفكم على الهاتف الجديد وجميع مواصفاته.

مواصفات ومميزات هاتف جالكسي M02

يأتي الهاتف الجديد مع شاشة بقياس 6.5 بوصة من نوع Infinity-V وهي التي تأتي بدقة HD+ ومع نوتش من نوع “قطرة المياه” يحتوي على كاميرا بدقة 5 ميجابيكسل.

الهاتف يأتي مع تصميم مميز وألوان مميزة، كما أن خاماته تجعل إمساكه أسهل وأكثر راحة! الهاتف يضم كاميرا خلفية ثنائية مع عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، هذا إلى جانب عدسة فرعية ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة لفلاش LED بالطبع.

يقدّم الهاتف معالج ميدياتيك MT6739W وهو معالج ضعيف بالطبع، لكن نحن نتحدث عن هاتف في فئة سعرية منخفضة جدًا! – الهاتف يأتي مع 2 أو 3 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، إلى جانب 32 جيجابايت من الذاكرة التخزينية مع منفذ microSD.

يأتي الهاتف مع أندرويد 10 وواجهة OneUI بالطبع، بالإضافة إلى ذلك فهو يوفّر بطارية كبيرة بسعة 5,000 ملي أمبير لكن مع منفذ شحن قديم من نوع microUSB.

سعر وموعد توفّر هاتف جالكسي M02

الهاتف قادم بالألوان الأسود، الأحمر، الأزرق والرمادي، وسيبدأ بيعه في بعض الأسواق بداية من 9 فبراير المقبل، وقد تم تسعير الهاتف في مقابل 96 دولار أمريكي لنسخة 2 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بينما لم يتم الكشف عن سعر إصدار 3 جيجابايت!