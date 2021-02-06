مميزات جديدة لتقييم صحة مستخدم هواتف “غوغل”

أكدّت شركة “غوغل” الأمريكية تزويدها هواتف بيكسل التي ستطلقها خلال شهر فبراير الجاري، بميزات جديدة؛ أبرزها مراقبة معدل ضربات القلب، ومعدل التنفس.

وستعتمد ميزة قياس معدل التنفس على كاميرا الهاتف الذكي التي ستُراقب صعود وهبوط صدر الشخص من خلال توجيه الكاميرا نحو الرأس والصدر.

وستعتمد ميزة قياس ضربات القلب على تتبع تغير اللون أثناء سريان الدم في أطراف الأصابع، حيث يقوم الهاتف برصدها من خلال وضع المستخدم لطرف أصابعه على الكاميرا الخلفية.

وأشارت “غوغل” إلى أنّ الميزات الجديدة لا تؤدي وظيفة طبية، ولا تغني عن زيارة الطبيب، لكنّها تساعد على تقييم صحة المستخدم.

يُذكر أنّ الشركة الأمريكية أكدّت رغبتها بطرح الميزات الجديدة لهواتف “أندرويد”، خلال الفترة القادمة.

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