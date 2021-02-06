كيفية تحسين جودة تسجيل الصوت في تطبيق المذكرات الصوتية على الايفون؟

تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos هو من التطبيقات الأساسية على الايفون والايباد والذي تتيح تسجيل الصوت عبر المايكروفون بلا حدود.

من خلال تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos يمكن عمل تسجيلات صوتية في قاعات الدرس والمحاضرات والندوات أو في اللقاءات والمقابلات الصحفية وأيضاً للتدوين والتسجيل الصوتي الشخصي.

تطبيق المذكرات الصوتية Voice Memos يحتوي على ميزة قد لا يعرفها الكثيرون تتيح تحسين جودة الصوت المسجل بضغطة زر فقط!

الميزة تُعرف باسم تحسين التسجيل Enhance Recording وهي من المميزات المضافة مؤخراً للتطبيق حيث تقوم بمعالجة التسجيل بصورة أفضل من خلال تقليل الضوضاء في الخلفية وكذلك إزالة صدى الصوت وتنقية التسجيل قدر الإمكان. يجب أن يكون الايفون والايباد محدثاً إلى iOS 14 و iPadOS 14 فما أحدث للاستفادة منها.

كيفية تحسين جودة التسجيل في تطبيق المذكرات الصوتية؟

قم بفتح تطبيق المذكرات الصوتية

قم باختيار أي تسجيل موجود داخل التطبيق، أو قم بإنشاء تسجيل آخر جديد.

اضغط على أيقونة الثلاث نقاط التي تظهر أسفل التسجيل المختار.

اضغط على خيار تحرير التسجيل Edit Recording.

اضغط على الأيقونة التي تشبه العصا السحرية كما يظهر في الصورة لتتم عملية التحسين تلقائياً.

اضغط على تم Done.

الآن من المفترض أن يكون صوت التسجيل أكثر نقاءً من ذي قبل بتفعيل خاصية تحسين التسجيل، إذا لم يعجبك ذلك يمكنك إزالة التحسين باتباع نفس الخطوات والضغط على أيقونة العصا السحرية مرة أخرى.