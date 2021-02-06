“كورونا” يتسلل إلى الوسط الفني المصري مُجدّدًا

أكدّت مصادر مقربة من الفنان المصري، سيد رجب، إصابته بفيروس “كورونا” منذ خمسة أيام.

وقال المصدر ذاته لموقع “سيدتي” إنّ صحة الفنان المصري بدأت في التحسّن، وذلك بعدما شعر في الأيام القليلة الماضية، ببعض الأعراض البسيطة للفيروس سريع الانتشار ،كفقدان حاستيْ الشم والتذوّق، بالإضافة إلى بعض التعب والإرهاق.

ودعا الفنان المصري جميع مخالطيه لإجراء اختبار للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس “كورونا”.

وعلى الجانب الفني؛ لا يزال فيلم “وقفة رجالة” لسيد رجب يُحقّق إيرادات كبيرة في دول الخليج بالإضافة إلى كلمات الإشادة الكبيرة التي تنهال على أبطال الفيلم من قبل الجمهور.

يُذكر أنّ الفنان المصري سيظهر في الموسم الرمضاني القادم في مسلسل “تقاطع طريق”، الذي سيجمعه بالفنانة منى ذكي.

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