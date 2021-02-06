الصحة العالمية: سجلنا انخفاضاً في انتشار فيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، أنها سجلت انخفاضا في انتشار عدوى فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأوضحت خبيرة منظمة الصحة العالمية “ماريا فان كيركهوفن”، أن هذا الانخفاض يرجع إلى عدد من العوامل منها الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل انتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين – حسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية-.

وحثت “كيركهوفن” الدول التي يتراجع فيها عدد الإصابات على الاستمرار في الامتثال لتدابير مكافحة الوباء، وأن هذه الدول تمر حاليا بمرحلة حرجة.

يُشار إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا عالمياً بلغ 105 مليون حالة و58 مليون حالة شفاء و2 مليون وفيات.

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