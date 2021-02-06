لجذب السكان الى المنطقة..بلدة أمريكية تدفع 6 آلاف دولار للسكان الجدد

أعلن عميد بلدية Natchez في ولاية ميسيسيبي الأمريكية دان غيبسون عن تقديم 6 آلاف دولار لكل من يقرر أن ينتقل للعيش في المنطقة في محاولة لتشجيع الأشخاص والإنتقال الى المنطقة.

ويكمن الهدف من هذا المشروع الى جذب الأشخاص الذين لم يعد بريق المدن الكبيرة يبهجهم ويفضلون الإقامة في جوهرة المدينة ولخلق حياة حياة جديدة في المنطقة حسبما أعلن عميد البلدية.

وتشتهر البلدة بمنازلها التاريخية الممتدة على طول نهر المسيسيبي والتي يبلغ عددها ما يقارب الـ1000 منزل أما عدد سكان المنطقة الحاليون 15000 نسمة، يذكر أن المنطقة تعد وجهة للطعام ايضاً وأطلق عليها “عاصمة البسكويت في العالم”.

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