تسريب مواصفات Oppo Find X3 Pro بالكامل – مواصفات مدهشة من أوبو!

أوبو قد أعلنت منذ فترة قريبة أن هاتف Oppo Find X3 Pro الرائد قادم قريبًا في شهر مارس المقبل، لكن يبدو أننا لن ننتظر حتى مارس حتى نعرف مواصفات Oppi Find X3 Pro! هذا حيث تم تسريبها بشكل كامل، وفي هذا المقال نعرضها عليكم.

مواصفات Oppo Find X3 Pro ومميزاته

أوبو حقًا “تفرد عضلاتها” مع هذا الهاتف! هذا حيث أنه يأتي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية إلى جانب 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية، وهذا في الإصدار الذي ظهر في التسريبات، وقد نرى إصدارات أعلى من حيث الذواكر عند الإطلاق الفعلي.

الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 888 الأحدث والأقوى، هذا إلى جانب قدومه مع شاشة مدهشة بدقة 1440*3216 بيكسل، وهي التي تقدم خاصية التردد التكيّفي Adaptive Refresh Rate ويُمكن للشاشة أن تتراوح بين ترددات 120 هيرتز و10 هيرتز! هذا في حين أنها تأتي بقياس 6.7 بوصة.

يقدّم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بما في ذلك كاميرتين بدقة 50 ميجابيكسل من سوني IMX766 وهي كاميرات بمستشعرات عادية وواسعة Ultra-Wide، هذا بالإضافة إلى كاميرا تقريب بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 3 ميجابيكسل. الهاتف سيدعم تقريب حتى 25 ضعف.

الهاتف -وطبقًا للتصميمات المسرّبة- سيأتي مع تصميم مغاير للجهة الخلفية، وهو ما يمكنك رؤيته بالفعل في الصورة بالأعلى، إضافة إلى ذلك، الهاتف سيأتي مع بطارية بسعة 4,500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بتقنية SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واتّ، هذا إلى جانب شحن لاسلكي سريع بقدرة 30 واتّ.