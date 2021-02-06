“إيسر” تطلق “لابتوب” مناسب لطلاب المدارس

رفعت شركة “إيسر”، التايوانية، النقاب عن حاسوب جديد مناسب لطلاب المدارس أطلقت عليه TravelMatw B3.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Pentiium Silver الحديث والمتطور، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد، بشاشة لمسية مقاس 11,6 بوصة قابلة للاستخدام عن طريق اللمس المباشر أو من خلال استخدام قلم Stylus.

و تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، و ستتيح للطلاب المشاركة في الدروس عبر تطبيق زوم، وتسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بيكسل.

وعزّزت الشركة الحاسوب ببطارية قوية تجعله يعمل لمدة 12 ساعة، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-3.2 للسماعات، منفذ HDMI، ولوحة مفاتيح لمسية مقاومة للماء.

يُذكر أنّ الشركة التايوانية لم تُفصح عن سعر حاسوبها الجديد، الذي ستطرحه في الأسواق العالمية في الربع الثاني من العام الجاري.

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