العثور على لؤلؤة نادرة في أحد شواطئ بلدة تايلندية

تمكن الصياد هاتشاي نيومديشا في بلدة تايلندية من العثور على لؤلؤة برتقالية نادرة يطلق عليها اسم ميلو في إحدى شواطئ البلدة تبلغ قيمتها أكثر من 340 ألف دولار أمريكي.

وقال الصياد أنه كان يجمع الأصداف عند الشاطئ عندما عثر على عوامة مهمة واخذها الى المنزل وعند تنظيفها اكتشفت اللؤلؤة التي يصل وزنها الى 7.68 غرام داخل صدفة محار علماً أن هذا النوع عادةً ما يتشكل داخل أصداف الحلزون.

يذكر أن اللون البرتقالي أغلى من اللون البني في لؤلؤة ميلو ويتم العثور عليها عادةً في بحر الصين الجنوبي وبحر أندامان قبالة سواحل بورما.

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