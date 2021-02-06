نجاة رجل أمريكي تاه في الثلوج لمدة 7 أيام

تمكنت فرق الإنقاذ الأمريكية من العثور على رجل تاه في الثلوج في جبال سييرا نيفادا وتقطعد به السبل لمدة اسبوع وهو يتبع نظام الملاحة الخاص به، وأنقد عبر مروحية تعقبت إشارة هاتفه المحمول.

وكان المواطن هارلاند إيرلز (29 عاما)، وهو عامل بناء يزور أصدقاءه في غراس فالي خلال عطلة نهاية الأسبوع واغلق الطريق الرئيسي بعد أن ضربت كاليفورنيا أسوأ عاصفة ثلجية وعلقت شاحنته في الثلوج.

وأشارت والدته الى أنه حاول شد شاحنته باستخدام منشار كهربائي وحبل، لكنه لم يبتعد كثيرا، وكان بحوزته فقط عبوتين من الفاصوليا والخبز وبعض النقانق، لأكلها على مراحل، واستخدم سخان معه في الشاحنه لإذابة الثلج و شرب الماء.

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