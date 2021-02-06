Razer تطلق منصة 4 Thunderbolt وحامل الكمبيوتر النقال

أطلقت شركة Razer الأمريكية منصة 4 Thunderbolt بأضواء كروما، وحامل الكمبيوتر النقال Razer V2.

وستأتي منصة 4Thunderbolt بأضواء كروما الجديدة كلياً التي تعمل على توسيع نطاق اتصال سطح المكتب، وتساعد المستخدمين على القيام بالمزيد من الأمور على الأجهزة العاملة بنظام ويندوز وماك.

وستحتوي المنصة الجديدة على قارئ بطاقة UHS-II SD لنقل الملفات بسرعة من الكاميرا، منفذ إيثرنت للاتصال السريع بالإنترنت، و3 منافذ USB-A، بالإضافة إلى 4 منافذ USB 4Thunderbolt من النوع C.

أما حامل الكمبيوتر النقال Razer V2 فتمت صناعته من الألمنيوم الأسود غير اللامع، ويتميز بسهولة وصله واستخدامه عن طريق منفذ USB-C، التي تساعد المستخدمين في الوصول إلى محور التوصيلات المبطنة في الجزء الخلفي.

وسيضم الحامل منافذ USB من النوع AوC، منفذ توصيل طاقة من نوع USB-C، بالإضافة إلى أضواء RGB القابلة للتوجيه بشكل فردي على طول الجزء السلفي من خلال استخدام أي لون من مجموعة تضم 16.8 مليون لون.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستطلق منصة 4 Thunderbolt بسعر يصل إلى 329 دولارا أمريكيا، في حين لم تفصح عن سعر حامل الكمبيوتر النقال Razer V2.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية