ميدياتك تكشف عن مودم MediaTek M80 أول مودم 5G متكامل يدعم جميع الشبكات فهل تهدد كوالكوم؟

كشفت ميدياتك عن مودم MediaTek M80 وهو مودم شبكات الجيل الخامس الأول الذي يدعم شبكتيّ mmWave و sub-6GHz في نفس الوقت من الشركة، هذا على عكس مودم العام السابق الذي لم يكن يدعم جميع الشبكات، وبهذا يكون هذا المودم هو الأول من ميدياتك مع هذه الخصائص.

مواصفات مودم MediaTek M80 لشبكات الجيل الخامس

المودم الجديد يأتي لخلافة مودم Helio M70 والذي تم الكشف عنه من طرف الشركة في العام السابق، لكن هذا المودم لم يكن يدعم سوى شبكات sub-6GHz على عكس مودم M80 الجديد والذي يدعم نوعيّ الشبكات في نفس الوقت بدون مشكلة.

المودم الجديد سيكون مدمجًا داخل المعالجات وليس خارجي، أي أنه سيكون مكوّن من مكونات المعالج الخاص بالهاتف الموجود فيه تمامًا مثل المعالج الرسومي أو وحدة ISP.

يقدّم المودم الجديد سرعات تحميل 7.67Gpbs وسرعات رفع 3.67Gpbs وهي سرعات ممتازة، خصوصًا لو قارناها مع منافسه المباشر سنابدراجون X60 والذي يوفر سرعة تحميل 7.5Gpbs وسرعة رفع 3Gpbs كما أنه يتفوق أيضًا على مودم شبكات الجيل الخامس المدمج في معالج إكسينوس 2100 الرائد.

حسب الإعلان الرسمي، المودم الجديد أيضًا سيدعم تشغيل شريحتين بشبكة الجيل الخامس Dual 5G SIM كما سيدعم خواص متقدمة من حيث الإتصال، وبهذا المودم تعلن ميدياتك نفسها كمنافس شرس في هذا السوق! ما رأيك؟ وهل لديك مشكلة في اقتناء هاتف بمعالج من ميدياتك حاليًا؟