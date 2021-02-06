نصائح في غاية الأهمية قبل شراء ايفون جديد !

هواتف الايفون من ابل لديها شعبية واسعة حول العالم تزيد عن مليار مستخدم حالياً، وإذا كنت تود شراء ايفون جديد هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها، وإليك بعض النصائح المهمة قبل الإقدام على شراء الايفون.

حدد ميزانية الشراء

أولاً وقبل كل شيء يجب أن تحدد ميزانية الشراء وما هو المبلغ الذي تود أن تدفعه في مقابل شراء ايفون جديد. أسعار الايفون متفاوتة وتترواح بين 400 إلى 1400 دولار أمريكي، لذا من المهم للغاية تحديد ميزانية الشراء حتى تعرف في أي فئة سعرية سيقع الايفون الذي يمكنك الحصول عليه.

تعرف على أسعار هواتف الايفون قبل الشراء

كما ذكرنا سابقاً، فإن أسعار هواتف الايفون متفاوتة وتختلف طبقاً للموديل وسنة الإصدار والسعة التخزينية. ولذا من المهم للغاية أن تعرف أسعار هواتف الايفون في المرحلة الحالية.

في هذا المقال المنشور حديثاً، تناولنا أسعار هواتف الايفون في الوقت الحالي وفقاً للموقع الرسمي لأبل. الأسعار تختلف اختلافاً صغيراً من دولة لأخرى مع الأخذ في الاعتبار أمور مثل الضرائب والجمارك. المقال: أسعار هواتف الايفون الرسمية من ابل

أيضاً بإمكانك البحث على مواقع التسوق الإلكتروني والمحال التجارية في بلدك لمقارنة أسعار موديل الايفون الذي تود شراؤه.

حدد احتياجاتك وأولوياتك

إذا كنت سوف تعتمد على الايفون في المهام اليومية الاعتيادية مثل البريد الإلكتروني، مشاهدة الفيديو، تشغيل الألعاب وتطبيقات التواصل الاجتماعي فالإصدارات الأساسية تكفيك مثل ايفون XR وايفون 11 وايفون 12 و 12 ميني، فهي تؤدي الغرض المطلوب منها كما أنها أرخص ثمناً.

أما إذا كانت اهتماماتك تتخطى ذلك وتطمح في قياس أكبر للشاشة وبطارية أطول عمراً وكاميرا بخيارات احترافية فإصدارات برو Pro و برو ماكس Pro Max من الايفون قد تكون ملائمة أكثر مع الأخذ في الاعتبار فارق السعر.

كلما كان إصدار الايفون أحدث كلما كان أفضل من ناحية المواصفات والإضافات التقنية وكلما ضمنت الحصول على دعم للنظام لفترة أطول. في العادة تدعم ابل أجهزتها بالتحديثات لمدة 5 سنوات على الأقل من سنة إصدارها.

خذ السعة التخزينية في عين الاعتبار

تتوفر هواتف الايفون الحديدة حالياً بسعات تخزينية مختلفة تبدأ من 32 جيجابايت مروراً بسعات 64 و 128 و 265 وحتى 512 جيجابايت. في الموديل الواحد هناك فارق 100$ أو يزيد بين كل سعة تخزينية والتي تليها.

حالياً ونحن في عام 2021 ومع زيادة جودة الصور ومقاطع الفيديو تزداد المساحة التخزينية التي تشغلها كذلك بمرور الوقت تزداد المساحة التي تشغلها التطبيقات والألعاب يفضل ألا تقل سعة الايفون الذي تود شراءه عن 64 أو 128 جيجابايت على أقل تقدير علماً بأن هواتف الايفون لا تدعم زيادة السعة التخزينية عبر كارت ذاكرة خارجي.

الضمان / شريحة الاتصال / اللون

ضمان الايفون يكون لمدة عام كامل من تاريخ الشراء.

بعض هواتف الايفون تحتوي على منفذ شريحة تقليدية بالإضافة إلى شريحة إلكترونية eSIM يمكن إضافة رقم آخر إليها وتعديله حسب رغبتك (تأكد من دعم الشريحة الإلكترونية أولاً في بلدك من شركات الاتصالات).

في العادة تتوفر هواتف الايفون بأكثر من لون، تعرف على ألوان الايفون للموديل الذي تود شراءه من موقع ابل الرسمي.

شراء الايفون من بائع موثوق فيه

شراء هاتف الايفون – او أي هاتف آخر – يجب أن يكون من بائع أو متجر موثوق فيه مثل متاجر ابل الرسمية (في دولة الإمارات) أو وكلائها المعتمدين في دولتك أو شركات الاتصالات أو المتاجر الإلكترونية المختصة أو سلاسل المحلات الكبرى.

بعد الشراء تأكد من سريان الضمان على الجهاز، والحصول على فاتورة مبيعات، وكلها أمور سوف يوفرها لك البائع الموثوق فيه.

شراء الايفون الجديد أم الايفون المجدد Refurbished ؟

هواتف الآيفون المجددة أو معادة التجديد أو معادة التصنيع (Refurbished) كلها مسميات تشير إلى نفس المعنى.

تقوم آبل أو المتاجر الكبرى بطرحها للبيع بسعر أرخص بحوالي 15% إلى 20% تقريباً وهي عبارة عن أجهزة يتم إرجاعها لآبل بسبب اكتشاف مشاكل فنية فيها، فتقوم آبل بفحصها، رصد المشكلة وحلها، التأكد من عملها بشكل جيد، ثم إعادة طرحها للبيع مرة أخرى (للمزيد: ما هي هواتف الايفون معادة التصنيع Refurbished ؟ )

خصائص هواتف الايفون المجددة Refurbished :

نفس مواصفات هاتف الايفون الجديد.

إعادة التخزين في العلبة الأصلية مع الإكسسوارات الأصلية.

تمت إعادة النظام لضبط المصنع.

حالة الجهاز تشبه حالة الجهاز الجديد.

لم تخضع لإصلاحات سابقة.

ضمان لمدة عام كامل من ابل.

إذا كنت عازماً على شراء ايفون جديد تأكد من حالة الجهاز من البائع وأن الجهاز جديد كلياً ولم يتم إعادة تجديده، عند فحص علبة الايفون المعاد تجديده سوف تجد على علبة الشراء لفظ “مجدد” بالعربية أو “Refurbished” بالإنجليزية. البعض لا مشكلة لديه في الحصول على ايفون مجدد بسعر أرخص.

افحص علبة الشراء جيداً

بعد الشراء تأكد من فحص علبة الشراء جيداً ومن وجود الرقم التسلسلي على العلبة. في علبة الشراء سوف تجد الايفون ومعه كابل التوصيل فقط بدون السماعات أو رأس الشاحن. لا تقلق من ذلك، فهو أمر طبيعي.

يمكنك التأكد من أن هاتف الايفون الذي اشتريته أصلي وجديد 100% ومشمول في الضمان من خلال إدخال الرقم التسلسلي الموجود على علبة الشراء ( أو الموجود في إعدادات الهاتف Settings > عام General > حول About) في الصفحة المخصصة لذلك على موقع ابل الرسمي من خلال هذا الرابط.

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