مسنة ألمانية تُحاكم بتهمة قتل أكثر من 10 آلاف إنسان!

ستخضع مسنة ألمانية تبلغ من العمر 95 عاماً لمحاكمة بتهمة القتل العمد لأكثر من 10 آلاف إنسان أثناء خدمتها في معسكر شتوتهوف النازي في الفترة ما بين يونيو 1943 وأبريل 1945.

وقال الادعاء الألماني في بلدة أتسهو في شمال ألمانيا إنّ السكرتيرة السابقة التي رمز لها باسم أرمغارد ف ستحاكم رغم تقدمها في السن، لأنّها ارتكبت هذه الجرائم في سن ال21.

ورفض الادعاء الكشف عن اسم المسنة الحقيقي، وقالوا إنّها في صحة جيدة تؤهلها للخضوع للمحاكمة.

وكانت المسنة الألمانية قد تحدثت في مقابلة أجرتها في دار المسنين التي تعيش فيها والواقعة في إحدى بلدات شمال هامبورغ وقالت إنّها عملت كسكرتيرة للقائد بول فرنر هوب في شتوتهوف، ونفت ارتكابها لهذه الجرائم، وقالت إنّها لم تدخل المعسكر مطلقاً، ولم تكن تعلم شيئا عن عمليات القتل الجارية فيه.

يذكر أنّ القائد هوب أدين في محاكمة سابقة بعمليات القتل، وحكم عليه عام 1957 بالسجن لـ9 سنوات

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