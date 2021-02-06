روسي يعثر على خاتم زواج في رغيف الخبز

تفاجأ الروسي نيكولاي الذي يعيش في مدينة دافليكانوفو الواقعة في جمهورية باشكورتستان الروسية أثناء تناوله لطعام العشاء بوجود خاتم زواج في رغيف الخبز.

وقال نيكولاي إنّه جلس مع عائلته لتناول العشاء، وعندما هم بتقطيع الخبز وجد الخاتم الثمين داخل إحدى القطع.

وعلى الفور قام نيكولاي بالبحث عن المخبز الذي صنع الخبز، وقام بالذهاب إليه من أجل إعادة الخاتم الذهبي لصاحبه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنّ ملكية الخاتم تعود لإحدى العاملات في المخبز، والتي قامت بخلعه قبل بدء العمل دون أن تنبته لسقوطه بالعجين.

يذكر أنّ صاحبة الخاتم شكرت نيكولاي على أمانته، وعلى إعادته الخاتم الذي يعني الكثير بالنسبة لها.

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