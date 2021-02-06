نوال الزغبي تطلق فيديو كليب “عقلي وقف” (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي فيديو كليب أغنيتها الجديدة عقلي وقف على قناة روتانا الرسمية في موقع يوتيوب.

وظهرت النجمة اللبنانية في الفيديو الكليب الجديد بعدة فساتين أحدها كان باللون الذهبي اللامع، والآخر بالأزرق، بالإضافة لارتدائها فستاناً قصيراً.

ونالت الأغنية إعجاب عشاق النجمة اللبنانية، حيث تجاوز عدد مشاهداتها ال300 ألف مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحها.

وقدم العديد من النجوم الكبار كالفنانة إليسا ولطيفة وغيرهم التهاني للنجمة الذهبية، وتمنوا لها النجاح والتوفيق.

وأغنية عقلي وقف من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت برومو الأغنية الجديدة قبل عدة أيام على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام.

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