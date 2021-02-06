حرقة المعدة تزيد احتمال الإصابة بسرطان المريء

أكدّ المركز الألماني لأبحاث السرطان وجود مجموعة كبيرة من العوامل التي تزيد من احتمال الإصابة بسرطان المريء.

وحدد المركز الألماني هذه العوامل بحرقة المعدة المزمنة، الإدمان على التدخين وشرب الكحول، السمنة، وبعض الأورام التي تظهر في منطقة الفم والحلق.

وقال المركز الألماني إنّ أعراض سرطان المريء تظهر على شكل صعوبات في البلع، فقدان الشهية، فقدان الوزن، التقيؤ غير المبرر، بالإضافة لظهور دم مع القيء وفي البراز.

وأوضح المركز الألماني إمكانية علاج الأورام الصغيرة من خلال الجراحة، أما بالنسبة للأورام الكبيرة فلا يتم علاجها إلّا من خلال العلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو كليهما معاً وذلك من أجل تصغير الورم والحد من انتشاره.

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