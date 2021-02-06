جديد زوم.. ميزة موظف استقبال افتراضي

في إطار سعيها لتطوير تطبيق زوم أضافت الشركة المالكة للتطبيق ميزة موظف استقبال عن بعد التي أطلقت عليها Kiosk Mode.

وستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية الوصول لموظف استقبال افتراضي، حيث يكفي أن يقوم المستخدم بالنقر على زر البدء الموجود في الشاشة التي تعمل باللمس لكي يبدأ في مكالمة مع موظف الاستقبال.

وقالت شركة زوم إنّ موظف الاستقبال سيكون قادراً على الدخول إلى الاجتماع وإبلاغهم بوجود شخص يرغب في الانضمام إليهم.

وباستخدام الكاميرا المدعومة سيكون الموظف عن بعد قادراً على إجراء عمليات العد في غرفة الاجتماعات، الأمر الذي سيساعد على احترام قواعد التباعد الاجتماعي، حيث يكفي أن يزامن المستخدمون أجهزتهم الذكية لكي يصلوا لجميع عناصر التحكم في الصوت، والصورة دون أن يكونوا بحاجة للمس شاشة مشتركة.

يذكر أنّ الميزة الجديدة لن تكون مجانية، وستصل تكلفة الاشتراك الشهري فيها لـ49 دولارا أمريكيا.

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