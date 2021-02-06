هواوي تكشف مواصفات أحدث هواتفها القابلة للطي

كشفت شركة هواوي الصينية عن مواصفات هاتفها الجديد القابل للطي والذي ستطلقه قريباً تحت اسم Mate X2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Kirin 9000 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 10 المطور.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشتين الأولى رئيسية بمقاس 8.1 بوصة ودقة عرض 2220*2480 بيكسل، والثانية خارجية بمقاس 6.45 بوصة ودقة عرض 1160*2270، وستحتوي الشاشة الرئيسية على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 50 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 16 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و8 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ هواوي لم تفصح عن سعر الهاتف الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 22 فبراير الجاري.

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