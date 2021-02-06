“Realme” شركة تطلق هاتفًا جديدًا بسعر رخيص

كشفت شركة “Realme” الصينية عن هاتفٍ جديدٍ، من الفئة الاقتصادية أطلقت عليه “Realme V11 5G”.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensty 700 من “ميديا تيك”، ونظام تشغيل “أندرويد”.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة LCD مقاس 6,52 بوصة ودقة عرض HD+، فيما تحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، فيما ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فتأتي بسعة 4 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة خمسة آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، منفذ USB-C ومستشعر للبصمات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 185 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية