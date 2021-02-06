دراسةٌ جديدةٌ: “كورونا” قادرٌ على إصابة البنكرياس

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون تابعون للمستشفى الجامعي في مدينة أولم بجنوب ألمانيا، ونشرت في دورية “نيتشر ميتابوليزم”، أن فيروس “كورونا” قادرٌ على إصابة البنكرياس.

ووجد الباحثون أنّ الفيروس، سريع الانتشار، من الممكن أن يصيب خلايا “البيتا” المنتجة للأنسولين في البنكرياس، في الحالات الخطيرة للمرض.

وقال الباحثون إنّ هذا الأمر يؤدي إلى ظهور أعراض شبيهة بمرض السكري لدى مرضى “كورونا”، بالإضافة إلى حدوث تدهور في استقلاب السكر لدى مرضى السكري المصابين بالفيروس السريع الانتشار.

وتتوافق نتائج هذه الدراسة مع التقرير الذي نشره علماء تابعون لجامعة “كيل” في ألمانيا، والذي تحدث عن إصابة شاب يبلغ 19 عامًا بمرض السكري بعد شفائه من “كورونا”.

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