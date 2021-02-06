إصابة جينفر لورانس بانفجار أثناء تصوير فيلمها الجديد

تعرضت الفنانة جينيفر لورانس لحادثٍ أثناء تصويرها لمشاهد فيلمها الجديد دونت لوك آب في مدينة بوسطن الأمريكية.

حيث أدى الانفجار الذي حدث في موقع التصوير إلى تطاير الزجاج، وإصابة النجمة البالغة من العمر 30 عاماً بجروح في وجهها وجفنها.

وقالت مصادر مقربة من النجمة الأمريكية إنّها كانت تمسك وجهها عندما وصل المسعفون إليها، حيث قدموا لها الإسعافات الأولية، ونقلوها للمستشفى حيث تلقت العلاج المناسب، وبدأت بالتعافي.

من جهةٍ أخرى أوقفت شركة الإنتاج عمليات التصوير ريثما تستعد جينفر لورانس عافيتها، وتعود لتستكمل مشاهدها فيه.

يذكر أن الفيلم الكوميدي دونت لوك آب يتحدث عن قصة عالمي فلك يحاولان تحذير سكان الأرض من نيزك سيضرب الكرة الأرضية ويدمرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية