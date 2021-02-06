شنغهاي تفتتح مقهى بلغة الإشارة

شهدت مدينة شنغهاي الصينية افتتاح أول مقهى ستاربكس بلغة الإشارة، والرابع على مستوى الصين.

وأنشأت السلسلة الشهيرة المقهى في المنطقة التجارية للمدينة، وسيعمل فيه 12 نادلاً فقط، 5 منهم يعانون من ضعف في السمع.

وقالت السلسلة الشهيرة إنّ بعض العاملين في المقهى كانوا يعملون في مجالات الرياضة، وقص الورق، وتصميم الغرافيك، وأنّهم قادرين على التواصل مع الزبائن وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ووضعت السلسلة الجديدة في المطعم نظام طلب خاص يحتوي على مساعد ذكي طورته مايكروسوفت بشكل خاص لستاربكس.

يذكر أن ستاربكس فتحت قبل هذا المقهى 3 مقاه خاصة بالإشارة في الصين في هانغشتو، قوانغتشو، والعاصمة بكين.

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