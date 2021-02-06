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غوغل تضيف ميزات لتسهيل عملية البحث

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت شركة غوغل الأمريكية في اختبار ميزة تساعد المستخدمين في الوصول إلى البيانات ونتائج البحث بشكلٍ سريع.

وستوفر الميزة الجديدة للمستخدمين فرصة لمعرفة العديد من الأمور حول الأشياء التي يبحثون عنها، كما ستظهر بجوار كل نتيجة علامة إضافية، وبمجرد الضغط عليها سيظهر مجموعة من المعلومات حول الموقع الذي يقدمها، التي تحدد للمستخدم نوع الموقع سواءً أكان موقع مجاني أو موقع للإعلانات، بالإضافة لذكرها مصادر هذه المعلومات.

كما ستعطي الميزة الجديدة معلومات عن الموقع وما إن كان الموقع يستخدم البروتوكولات الآمنة أم لا.

ومن خلال هذه الميزة سيكون لدى المستخدمين فكرة عن الموقع الذي يزورنه والمعلومات الموجودة فيه.

يذكر أنّ الميزة الجديدة لا تزال قيد الاختبار في أمريكا، ومن المقرر طرحها في باقي أنحاء العالم خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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