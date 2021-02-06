انتفاخ البطن قد يدل على مرض خطير

أظهرت دراسة جديدة على أنّ انتفاخ البطن قد يدل على إصابة الإنسان بسرطان الأمعاء.

واعتمد الباحثون على بيانات جمعية السرطان البريطانية، التي أشارت إلى أنّ انتفاخ البطن لا يشير إلى الإفراط في تناول الأطعمة المسببة للغازات وحسب، بل إلى مرض سرطان الأمعاء.

وقال الباحثون إنّ انتفاخ البطن قد يحدث بسبب شلل المعدة، متلازمة القولون العصبي، الإمساك، بالإضافة إلى الداء البطيني.

ودعا الباحثون الناس لعدم إهمال انتفاخ البطن، وخاصةً إن حدث الانتفاخ بشكل مفاجئ، ومراجعة الطبيب من أجل إجراء الفحوصات اللازمة، وتحديد الأسباب التي أدت لحدوث هذا الانتفاخ.

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