لسبب غريب.. متجر يطلق مصباحا على شكل نافذة طائرة

أطلق متجر وان روم ماكينغ مصباحاً جديداً على شكل نافذة طائرة لمساعدة الناس على استعادة أجواء السفر المفقودة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء المصباح الجديد على شكل نافذة طائرة تحتوي على مصباح ليد يعرض المشهد الذي يشاهده المسافرون في الطائرة عند شروق الشمس وغروبها.

وحظي هذا الابتكار بإعجاب العديد من عشاق السفر الذين بادروا للالتقاط الصور بجواره ليستعيدوا ذاكرة السفر التي فقدوها بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أنّ المتجر الكوري الجنوبي سيطلق المصباح الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 43 دولار أمريكي، كما سيمنح خصماً لمن يشتري المصباح في الفترة الحالية.

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