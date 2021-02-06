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سامسونغ تكشف عن هاتف ببطارية 6000 ميلي أمبير

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية اللثام عن هاتفٍ جديدٍ بمواصفات مميزة وكاميرا قوية أطلقت عليه Galaxy M12.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 850 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة One UI3.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة INFINTY-V مقاس 6.5 بوصة ودقة عرض 720 *1600 بيكسل، وجودة HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بسعة 32، 64، و128 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل3،4،6 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تفصح عن سعر الهاتف الذي ستطلقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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