تسريب مواصفات هاتف Galaxy XCover 5 المقاوم للصدمات

اليوم وبعد أكثر من عام من الكشف عن هاتف جالكسي XCover برو ظهرت تسريبات لمواصفات هاتف Galaxy XCover 5 المقاوم للصدمات، وهو التسريب الذي جاء من مصدر موثوق على تويتر، وطبقًا للمواصفات المسربة فهذا الهاتف أقرب لهاتف XCover 4 العادي أكثر من إصدار برو بكثير.

مواصفات هاتف Galaxy XCover 5

يأتي الهاتف مع تصميم وخامات مقاومة للصدمات والكسور ومقاومة لبيئات العمل الصعبة، لذلك فهو هاتف لا يتمحور حول المواصفات الرائدة بقدر تمحوره حول قدرة التحمل الشديدة، هذا حيث أن هذا الهاتف مخصص للتعامل مع الظروف البيئية الصعبة ومع الصدمات والسقوط إلى جانب تحمل المياه والأملاح.

يقدّم الهاتف 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية مع 64 جيجابايت من الذاكرة التحزينية، هذا مع شاشة بدقة HD+ فقط وتحديدًا 1600*900 بيكسل، هذا بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحيدة بدقة 16 ميجابيكسل وواحدة أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وبطبيعة الحال هذه الكاميرات لا يُنتظر منها الكثير، فهذا الهاتف غير مخصص لأي هدف سوى تحمل الصدمات والبيئة الصعبة.

يقدّم الهاتف بطارية بسعة 3,000 ملي أمبير مع دعم الشحن شبه السريع بقدرة 15 واتّ، هذا بالإضافة لدعم شبكات اتصال LTE في ظل وجود منفذ شحن USB-C إلى جانب باقي التقنيات الرئيسية الأخرى.

طبقًا لاختبارات الأداء المسرّبة سابقًا للهاتف فهو قادم مع معالج إكسينوس 850 ونظام أندرويد 11 مباشرةً من الصندوق، وفيما يلي النتائج التي حققها: