ايفون 12 ميني – لماذا قد تتوقف ابل عن إنتاجه ؟!

مع كل إصدارات جديدة للايفون عادةً ما يلقى الإصدار الأساسي الأقل ثمناً النسبة الكبرى من الإقبال والحصة الكبرى من الشراء، لكن هاتف ايفون 12 ميني يبدو أنه كان استثناءً ولم يلق ذلك الإقبال المعهود.

ابل في نهاية عام 2020 المنقضي كشفت عن أربعة إصدارات مختلفة جديدة من الايفون هي على الترتيب التصاعدي للأسعار: ايفون 12 ميني، ايفون 12، ايفون 12 برو، ايفون 12 برو ماكس.

هاتف ايفون 12 ميني هو الأرخص ثمناً من بينهم إذ يبدأ سعره الآن من 700 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت و 750 دولار أمريكي لسعة 128 جيجابايت و 850 دولار أمريكي لسعة 265 جيجابايت. ( أسعار الايفون الرسمية في 2021 ).

رغم ذلك كان الإقبال على الهاتف أقل من المتوقع مما دفع ابل للتركيز أكثر على إنتاج إصدارات البرو من ايفون 12: iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

بحسب محللي مجموعة JP Morgan الأمريكية، فإن ابل قامت برفع إنتاج هواتف ايفون 12 برو ماكس بواقع 11 مليون نسخة، وايفون 12 برو بواقع مليوني نسخة، وحتى ايفون 11 بواقع 8 مليون نسخة.

في الوقت ذاته أيضاً قامت ابل بخفض إنتاج ايفون 12 ميني وايفون 12 بحوالي 11 مليون و 9 مليون وحدة على الترتيب.

ابل قد تتوقف عن إنتاج ايفون 12 ميني

أكثر من ذلك وبسبب الإقبال الضعيف، فإن ابل قد تتوقف عن إنتاج ايفون 12 ميني بحلول الربع الثاني من عام 2020 الجاري وفقاً لتوقعات محلللي مجموعة JP Morgan.

هاتف ايفون 12 ميني يشترك مع هواتف ايفون 12 الأخرى في العديد من المواصفات مثل وجود معالج A14 القوي ودعم شبكات الجيل الخامس 5G وشاشة OLED وغيرها.

الهاتف يأتي بشاشة صغيرة نسبياً بحجم 5.4 إنش وحجم أصغر مقارنة بالإصدارات الأخرى وبالتالي عمر بطارية أقل، ولعل تلك التركيبة لا تروق لعدد كبير من المستهلكين الذين يجذبهم أكثر حجم الشاشة الأكبر.

مثلاً هاتف ايفون 11 (الجيل السابق) لايزال حالياً يباع في الأسواق بصورة أكبر من ايفون 12 ميني، ولهذا السبب لا تزال ابل مستمرة في إنتاجه حتى الآن.

هواة هواتف الايفون صغيرة الحجم ربما يلجأون إلى خيارات أخرى أرخص ثمناً مثل هاتف ايفون SE إصدار 2020 والذي يبدأ سعره من نحو 400 دولار أمريكي.

هاتف ايفون SE الجديد يحمل نفس تصميم وكاميرا هاتف ايفون 8 بكن مع معالج حديث نسبياً هو معالج Apple A13 المتواجد في سلسلة ايفون 11.