كاميرات المراقبة ترصد نيزكاً اخترق الغلاف الجوي للأرض بسرعة هائلة

رصدت كاميرات المراقبة لحظة اختراق نيزك للغلاف الجوي للكرة الأرضية فوق بلجيكا بسرعة هائلة وصلت 57 ألف كيلومتر في الساعة وأظهرت خطاً ساطعاً من الضوء ينفجر في السماء في ساعات مبكرة من الصباح.

وبحسب منظمة النيازك الدولية (IMO) فإن النيزك توقف عن السطوع عند ارتفاع 27 كيلومترا فوق سطح الأرض أي وصل الى نهاية مساره المضيء، حيث أنها كانت مثل كرة النار وساطعة بشكل كاف ليتم ملاحظتها، على نطاق واسع من بلجيكا وهولندا.

يذكر أن الكرات النارية تحدث نتيجة اصطدام النيزك مع الغلاف الجوي وهي شهب تبدو أكثر سطوعاً من المعتاد بسبب سرعتها التي تضرب بها الغلاف الجوي.

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