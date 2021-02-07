«يا وزير الوضع خطير» ضجة على تويتر بشأن امتحانات الجامعات المصرية

عدد من طلاب الجامعات المصرية طالبو بإجراء امتحانات الفصل الدراسي النهائية عبر الإنترنت، تجنبا لمخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأطلق ناشطون على تويتر هاشتاغ “#اونلاين_ياوزير_الوضع_خطير”، ردا على إعلان وزارة التعليم العالي المصرية تقديم الامتحانات حضوريا في الجامعات بعد انقضاء عطلة منتصف العام.
ووفق ما ذكرت قناة “الحرة” عن المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار قد أكد، وفق وسائل إعلام محلية، أن الامتحانات ستعقد في وقتها المحدد، نظرا لاستقرار حالة تفشي الفيروس في البلاد، حسب قوله.
وفي ردود الفعل، كتب مغرد “أظن أن الامتحانات عبر الإنترنت أفضل لو كانت لدينا إمكانية القيام بذلك”.
وكتب آخر “انقذونا”.
وقال مغرد إن الامتحانات يجب أن تكون عبر الإنترنت “من أجل حياتنا وصحتنا”.
وأشارت مغردة “لو لم يكن من أجل حياتنا، فهو من أجل حياة أسرتنا والناس”.
وحذرت مغردة من إمكانية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا جراء تجمع الطلبة لإجراء الامتحانات في الحرم الجامعي.
وكتب ناشط آخر ما معناه أن الدراسة عبر الإنترنت تستلزم إجراء الامتحانات عبر الإنترنت.
وحذر مغرد من تداعيات موجة أخرى من الإصابات بكورونا على قطاع السياحة المصرية، داعيا إلى “إجراء الامتحانات أونلاين”.
وتساءل آخر “إذا كانت جميع الاجتماعات الوزارية تتم عبر الإنترنت.. لماذا علينا تقديم امتحانات حضورية؟”.
وفي سياق متصل، رصدت مصر منذ بداية أزمة كورونا أكثر من 168 ألف إصابة، بالإضافة إلى 9560 حالة وفاة، بسبب عدوى كورونا، وفقا لمرصد جامعة “جونز هوبكنز” لحالة تفشي الفيروس حول العالم.
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