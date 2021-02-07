هواوي صنّعت مادة جديدة لزيادة عمر البطارية في هواتفها الذكية

هواوي سجّلت براءة اختراع جديدة لمركّب يتكوّن من مواد السليكون والكربون، وهذا المؤكد وبعيدًا عن تفاصيله الكيميائية إلا أنه سيدخل كمكون رئيسي في بطاريات هواوي لهواتفها الذكية، وهذا المركب سيعمل بشكل رئيسي على زيادة عمر البطارية وأدائها!

هواوي صنّعت مادة جديدة لزيادة عمر البطارية

طبقًا للوصف الرسمي الخاص ببراءة الاختراع، نحن نتحدّث عن مادة شديدة التحمل تتكون من الكربون والسيليكون Silicon-Carbon إلى جانب الجرافين، وهذه المادة سيتم تغطيتها داخل البطارية بغطاء معيّن بحجم لا يتعدى 50 نانو متر! براءة الاختراع ذكرت أيضًا أن المساحة بين المادة الجديدة الإلكتروليت الخاصة بالبطارية ستكون مناسبة وآمنة تمامًا.

في نفس الوقت، أحد المكونات الإضافية مثل الجرافيت ستساعد على تقليل التشبع الكهربي وكذلك ستزيد من صلابة وقدرة البطارية على التحمل، وببساطة ودون أن نتحدّث بشكل علمي صرف فهذه التقنية ستساعد على زيادة عمر البطارية وقدرة تحملها، إلى جانب زيادة فعاليتها.

تأتي هذه الأخبار بعدما تمكنت هواوي من السيطرة على حوالي 40% من السوق الصيني، هذا في ظل انخفاض سيطرتها على سوق الهواتف الذكية عالميًا، وبشكل عام لا نعلم بعد ما إذا كانت هواوي ستدرج هذه المادة في بطاريات هواتفها القادمة مثل ميت وP أم أنها براءة اختراع سيتم تأجيل استخدامها.

مادة كربون السليكون ستكون مكوّن رئيسي في بطاريات الشركة في المستقبل في حالة تم تنفيذها، لكن هذه المادة بالطبع لا تداهي مادة الجرافين التي ينتظر العالم تطويعها وجعلها قابلة للشحن، وهي التي قد تتيح لنا شحن هواتفنا مرة كل أسبوع فقط!

• بطاريات الجرافين جاهزة للوصول للهواتف الذكية! ما هي؟ وما الذي تقدمه؟