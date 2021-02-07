تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة كاملة منوعة مفيدة وعملية لا يمكن الاستغناء عنها!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق VivaEditor محرر الصور والفيديو المجاني

هو عبارة عن تطبيق مجاني يتيح لك تحرير وتعديل الصور ومقاطع الفيديو بما يتيحه من أدوات مميزة مثل قص الفيديو وإضافة الفلاتر والتحكم بسرعة العرض وإضافة وتعديل الصوت ووضع الملصقات والنصوص وغيرها.

السعر : مجاني

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تطبيق أقول – تطبيق مراسلة عربي

هو تطبيق مراسلة عربي تم تطويره بواسطة شركة سعودية “هلايلا” للمراسلة الفورية، التطبيق يحتوي على مزايا أساسية مثل الرسائل النصية والصور والرسائل الصوتية وخاصية المحادثة السرية مع طابع عربي يظهر في الملصقات بداخل التطبيق.

السعر : مجاني

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تطبيق Colorize – لون صورك القديمة

هو تطبيق مميز بإمكانه تحويل الصور القديمة بالأبيض والأسود إلى صور ملونة. إذا كانت لديك أية صور قديمة، بإمكان هذا التطبيق تحويلها إلى صورة رقمية ملونة تلقائياً وبدون الحاجة إلى خبرة أو تدخل منك لكن العملية تتم باستخدام الذكاء الاصطناعي في الصورة.

السعر : تحميل مجاني

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Photomat‪h‬ لحل المسائل الحسابية بضغط زر!

تطبيق مميز للغاية يمكنه حل أي مسألة حسابية، كل ما تحتاجه هو فتح التطبيق والتقاط صورة للمسألة الحسابية التي تود حلها، وسوف يقوم التطبيق بتحليل المسألة وحلها وعرض خطوات الحل خطوة خطوة. التطبيق أيضاً يحتوي على آلة حاسبة متقدمة.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق QR Scanner قاريء الأكواد السريعة الذكية

هو تطبيق يستطيع قراءة الأكواد السريعة QR Codes بسهولة، إذ بإمكانه التعرف عليها وكذلك أكواد البار كود وأكواد مشاركة بيانات الوايفاي وحفظ السجل الخاص بالأكواد وتشغيل الفلاش في الإضاءة المنخفضة.

السعر : تحميل مجاني

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Ai Search 2 – متصفح البحث عبر الإنترنت

هو تطبيق مميز يتيح لك البحث عبر الإنترنت بطريقة احترافية تختلف عن محركات البحث التقليدية، عبر هذا البرنامج تستطيع تخصيص البحث بالطريقة التي تحلو لك وفي المواقع التي تريد، للوصول إلى النتائج التي تبحث عنها.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق HashPhoto‪s‬ لإدارة الصور

هو تطبيق مميز يتيح لك إدارة الصور مع مزايا رائعة للغاية مثل حفظ الصور في خزنة سرية، نقل الصور إلى الحاسوب عبر الوايفاي، تعديل الصور، إنشاء صور متحركة GIF، تعديل معلومات الصور، استعراض الصور بكافة أشكالها، وغير ذلك. يعتبر هذا التطبيق بديلاً مميزاً لتطبيق الصور الأساسي في الايفون والايباد.

السعر : تحميل مجاني