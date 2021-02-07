مايكروسوفت تُطلق منصة Viva لدعم الشركات والموظفين

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية منصة جديدة داخل Microsoft 365 أطلقت عليها Viva.

وستساعد المنصة الجديدة الشركات على اختيار الموظفين، ومساعدتهم على تقديم الأفضل بشكل مستمر.

وستضم المنصة الجديدة مجموعة من الأدوات أبرزها أداة Viva Connections التي تعد بمثابة البوابة لاختيار الموظف، أداة Viva Insights التي تساعد على تحقيق التوازن بين العمل، الحياة، وإدارة رفاهية الموظفين، أما أداة Viva Learning فستعمل على تسريع عملية الإعداد والإنتاج من خلال توفير مركز يساعد الموظفين على اكتشاف مكتبات المحتوى، في حين ستساعد أداة Viva Topics على تقليل الوقت المهدور من أجل البحث عن معلومات تم العثور عليها في فترة سابقة، وستعتمد هذه الميزة في هذا الأمر على تقنية الذكاء الصناعي.

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