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محمد عساف يُصور أغنية جديدة ويفتتح مشروعاً

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ النجم الفلسطيني محمد عساف استعداداته لتصوير أغنيته العراقية الجديدة “آني مثل مرايتك” على طريقة الفيديو كليب.

وقال محمد عساف إنّه سعيد بالعودة لتصوير الأغاني بعد فترة انقطاع طويلة دامت لعام كامل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأغنية “آني مثل مرايتك” من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي.

يذكر أنّ النجم الفلسطيني افتتح قبل فترة مطعم روابينا في دبي، وحضر حفل الافتتاح مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية منهم لجين عمران، الطيب مجد ناجي، وغيرهم.

وقال عساف إنّ هذا المطعم هو أول مشروع يُطلقه بعيداً عن عالم الفن والموسيقى، مؤكداً رغبته بإطلاق مشاريع أخرى في الفترة القادمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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