مراهق “كيني” يخاطر بحياته للوصول لأوروبا

نجا مراهق “كيني” لم تكشف هويته من الموت مُتجّمداً في مقصورة معدّات طائرة تركية متجهة إلى لندن تسلل إليها خلسة.

حيث تسلل المراهق البالغ من العمر 16 عاماً إلى غرفة معدات الطائرة دون أن ينتبه لأمره أحد، قبل أن يتم العثور عليه عندما هبطت في مطار ماستريخت آخن في هولندا.

وقال أحد المسؤولين في المطار الهولندي إنّ المراهق الكيني قطع 250 ميلاً على ارتفاع 19 ألف قدم في درجة حرارة ناقص 30، الأمر الذي أدى لتدهور كبير في حالته الصحية.

وأوضح المسؤول أنّ المراهق نجا من الموت المحقق بسبب نقص الأوكسجين الذي عانى منه طوال الرحلة، وأشار إلى أنّ صحته في تحسن بعد أن تلقى العلاج المناسب.

يذكر أنّ العديد من المهاجرين يحاولون الوصول لأوروبا من خلال التسلل للطائرات، وقلة منهم ينجون من هذه المغامرة ويبقون على قيد الحياة.

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