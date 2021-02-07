الأطعمة المُرّة مفيدة للكبد والمناعة وحرق الدهون

أكدت خبيرة التغذية الألمانية “زابينا هولسمان” احتواء الأطعمة المُرة على فوائد عديدة لجسم الإنسان.

وقالت الخبيرة الألمانية إنّ الأطعمة المُرة تساعد على فتح الشهية للطعام، وتعمل على تحفيز إنتاج إفرازات الهضم، بالإضافة لدورها في تحفيز الكبد، المرارة، وحرق الدهون.

وأشارت “زابينا هولسمان” إلى أنّ المواد المرة مضادة للميكروبات، ومضادات الأكسدة، كما أنّها مُثبط للالتهابات، وتُساعد على تنقية الدم، وتُعزز من صحة جهاز المناعة وتقويته.

وحددت خبيرة التغذية الألمانية المصادر الغذائية الغنية بالمواد المرة بالخضراوات الورقية الخضراء، الشيكوريا، الغريب فروت، بذور الخردل، القرفة، الزنجبيل، والكركم.

ودعت الخبيرة الألمانية الناس لتضمين وجبات طعامهم بالأطعمة المُرة لكي يحصلوا على فوائدها الكبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية