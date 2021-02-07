فيضانات بلون الدم تجتاح قرية إندونيسية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو لفيضانات بلون الدم، اجتاحت قرية جينجوب الواقعة جنوبي مدينة بيكالونجان في جاوه الوسطى في إندونيسيا.

وأثارت هذه الفيديوهات ضجة كبيرة على مواقع الإنترنت، حيث قال البعض إنّ السماء تمطر دماً، وإنّ هذا الأمر إحدى علامات نهاية العالم.

لكنّ الحقيقة مختلفة تماماً، إذ يعود سبب اللون الأحمر في مياه الفيضانات التي اجتاحت القرية لوجودها بالقرب من مدينة بيكالونجان الصناعية المشهورة بصناعة الباتيك، التي تعتمد في أساسها على استخدام الشمع لمقاومة أصباغ تعتمد على الماء للرسم على الأقمشة، حيث تسبب لون الأصباغ في جعل المياه حمراء.

وقال أحد المسؤولين في البلدة إنّ الصور المنتشرة حقيقية، وإنّ اللون الأحمر سيزول بمجرد هطول الأمطار.

يذكر أنّ إندونيسيا تشهد سنوياً في الفترة الممتدة ما بين أكتوبر وأبريل من كل عام فيضانات كبيرة في المنطقة الاستوائية.

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