شاومي تُطلق هاتفاً منافساً بمعالج متطور وبطارية قوية

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتفٍ جديدٍ منافسٍ يعد النسخة المطورة لهاتف Xiaomi Note 9 5G أطلقت عليه Xiaomi Note9T.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Dimensty 800U 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة IPS LCD مقاس 6.53 بوصة ودقة عرض 1080*2340 بيكسل، ومعدل سوع 400 شمعةم2، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 13 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64، 128، و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد وموعد إطلاقه في الأسواق العالمية.

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