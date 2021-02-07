ميزات كبيرة في تحديث “سكايبي” الجديد

في إطار سعيها لتطوير تطبيق “سكايبي” على أندرويد قامت شركة مايكروسوفت الأمريكية بإطلاق النسخة Skype 6.68.

وسيحتوي التحديث الجديد على مجموعة كبيرة من المميزات أبرزها الخلفية الضبابية، واختيارات مخصصة للتفاعل في التطبيق، بالإضافة إلى تحسينات أخرى في ميزة المشاركة، بالإضافة لدعم الثيم المظلم، وتحسينات الأداء.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ تحديثها الجديد يشهد تعتيم الخلفية في مكالمات الفيديو، بالإضافة لتحسينات وتطويرات في الاستقرار وذلك من أجل منح المستخدم تجربة رائعة.

كما عمدت مايكروسوفت إلى إصلاح بعض المشاكل التي يعاني منها مستخدمو التطبيق في العالم.

يذكر أنّ شركة مايكروسوفت طلبت من المستخدمين تحديث النسخة الموجودة على أجهزتهم للاستفادة من الميزات الجديدة.

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