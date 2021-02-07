تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة هامة ومميزة اضافة للالعاب ننصحك بتجربتها والتي متاحة مجانًا

اليوم لدينا مجموعة ممتازة من تطبيقات اندرويد الجديدة 2021 إلى جانب تطبيقات أخرى لعلّك لم تكن تعرفها، والأهم أن أننا نشارككم اليوم تطبيقات مدفوعة ومتاحة مجانًا لفترة محدودة، وبالطبع لم ننسى إدراج مجموعة من أفضل الألعاب وأحدثها، لكن وصيتنا المعهودة هي أن تقوم بتحميل التطبيق الذي يعجبك فورًا لأن بعض التطبيقات المتاحة مؤقتًا بشكل مجاني تظلّ على هذا الوضع لساعات قليلة جدًا، والآن لنبدأ:

تطبيق SpotifyTools لمتابعي الموسيقى الأوفياء



إن كنت من متابعي الموسيقى الأوفياء فهذا التطبيق المميز يرتبط بحسابك على Spotify ويتيح لك أن تبحث بسهولة عن الأغاني الموجودة في قوائم التشغيل الخاصة بك وكذلك متابعة فنانينك المفضلين، هذا بالإضافة إلى إعطائك أحدث الإحصاءات عن الأغاني والفنانين بالإضافة لعرض كلمات الأغاني التي تتابعها، هذا إلى جانب المزيد من الخواص المميزة.

السعر : مجّاني

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تطبيق Journey – أفضل تطبيق لتسجيل اليوميات



علماء النفس يوصون بأن الاستفادة الكبرى من مرور الأيام والوقت يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال تسجيل أحداثك بشكل يومي، وهنا يأتي دور تطبيق Journey الذي يتيح لك كتابة يومياتك بشكل مشفر، إضافة صور لهذه اليوميات وكذلك تحديد الوقت والتاريخ والمكان لكل شيء تدونه، والمميز هو أن التطبيق يسمح لك بالوصول لحسابك والتدوين عليه من أي جهاز👌

السعر : مجّاني

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لعبة Space Frog Intern لعبة مغامرة جديدة في الفضاء



تحكي اللعبة قصة مسلية عن ضفدع يتم انقاذه من السقوط في الفضاء وبعدها يقوم هذ الضفدع بمحاربة الأعداء في الفضاء بشكل كوميدي ومسلي! اللعبة جديدة وحققت نجاح منذ إطلاقها وتأتي مع إمكانية بسيطة للتحكم إلى جانب وجود ترقيات عديدة يمكن الوصول إليها أثناء اللعب.

السعر : مجّانية

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لعبة ConFusion – لعبة ألغاز مسلية وجديدة



لعبة ConFusion هي لعبة حديثة الإطلاق تقدم تجربة لعب مسلية مليئة بالألغاز لكن مع رسوميات مدهشة وممتعة للعين، اللعبة توفر تجربة مسلية ضمن كواكب جديدة وغير معروفة هذا إلى جانب أنك ستحتاج إلى معرفة الطريق الصحيح للخروج من المكان الذي تتواجد فيه!

السعر : مجّانية

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تطبيق BMI Calculator بدون إعلانات لحساب مؤشر كتلة الجسم



هذا التطبيق يتيح لك حساب الـBMI أو مؤشر كتلة الجسم الخاص بك، وهو الذي يعطيك فكرة ما إذا كان وزنك مثالي، أقل من الطبيعي أو أعلى من الطبيعي، هذا إلى جانب أنه يوفر لك معلومات مميزة عن جسمك من خلال البياناتك التي يرسلها إليه. التطبيق مجاني وبدون إعلانات ويتمتع بواجهة وتصميم مميزين.

السعر : مجاني

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15 يوم مجاني لتطبيق Pro KnockOut لقص الصور وتعديلها وتغيير الخلفية بسهولة!

عبر تطبيق Pro KnockOut يمكنك تعديل أي صورة كما تشاء، فالتطبيق يتيح خيارات عديدة لقص الصور بشكل احترافي وكذلك تغيير الخلفية بسهولة إذا كانت لا تعجبك أو إزالة الأجزاء الغير مرغوب بها دون أن تتأثر الصورة!

تطبيق Pro KnockOut سيكون دليلك لفعل الكثير لصورك، وبطبيعة الحالة النتيجة مبهرة ورائعة، خاصة إذا علمت أنه يوفر لك الكثير من الأدوات للتحكم في الصورة، ابتداء من القص والحذف بدقة وسهولة فائقين، وإعادة إرجاع العناصر والكثير من المزايا الأخرى.

**** البرنامج متاح للاستخدام المجاني لمدة 15 يوماً كاملة!

اشترك من داخل التطبيق واحصل على 15 يوم مجاني من الاستخدام لكن لا تنس إلغاء الإشتراك قبل انتهاء الأيام المجانية !

المبرمج: Bigger Lens LLC‏

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تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق CASH INOUT لتتبع المصروفات والنفقات



هذا التطبيق يوفر لج تجربة ممتازة لتتبع النفقات والمصروفات الخاصة بك، كما أنه يأتي بدون إعلانات نظرًا لأنه متاح مجانًا لفترة محدودة! التطبيق يتيح لك أيضًا تحليلات مختلفة لنفقاتك إلى جانب أنه يتيح لك تصدير معلوماتك بصيغة PDF أو Excel

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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لعبة Solitaire المعروفة من مايكروسوفت



لعبة Solitaire المميزة وهي لعبة الورق التي كانت تتوفر في أنظمة ويندوز القديمة! ومايكروسوفت قد أطلقتها إلى نظام أندرويد مع تجربة لعب مميزة بجانب كونها مجانية بالطبع! اللعبة وحسب تصريح مايكروسوفت تعد واحدة من الألعاب الأكثر لعبًا في التاريخ بالكامل!

السعر : مجّانية

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تطيق Document Manager Pro لإدارة الملفات النصية



يعد هذا التطبيق واحد من التطبيقات المميزة في إدارة الملفات النصية، يتيح لك التطبيق أن تبحث ضمن الملفات النصية الموجودة على جهازك بالكامل أيًا كان نوعها ومن ثم ترتيبها أو فتحها أو إدارتها بشكل عام.. التطبيق ولأنه متاح مجانًا لفترة محدودة فهو لا يضم أي إعلانات! اغتنمه الآن.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

