أبل تستعد لإطلاق نظارة واقع مختلط بـ”سعر باهظ”

كشفت تقارير صحفية عن استعداد شركة أبل الأمريكية لإطلاق نظارة للواقع المختلط، يفوق سعرها 10 أضعاف سعر نظارة Qculus Quest2.

وأشارت التسريبات إلى أنّ أبل ستصنع النظارة الجديدة من مواد نسيجية تساعد على تخفيف وزنها، وستزودها بـ10 كاميرات لتتبع حركة اليد، بالإضافة لمستشعرات LIDAR.

وستزود الشركة الأمريكية هذه النظارة بشاشة بدقة عرض K8 مزدوجة مع تقنية لتتبع العين، بالإضافة لرقاقة سيليكون مطورة داخلياً.

ومن المتوقع أن تصل هذه النظارة الرائعة للأسواق العالمية في العام 2022 وبسعر باهظ للغاية يصل لحوالي 3000 دولار أمريكي.

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